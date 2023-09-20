Новую профессию можно бесплатно получить и в 50+

Служба занятости населения для реализует различные проекты, направленные на помощь в трудоустройстве, открытие собственного дела или сохранение занятости возрастным соискателям. Одно из таких мероприятий — бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Получить образование можно благодаря федеральному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". К участию в проекте приглашают людей в возрасте 50 лет и старше, а также отдельные категории граждан.

С начала этого года одобрено уже более 1 600 заявок жителей региона, из них 280 — заявки жителей региона в возрасте 50 лет и старше.

Ознакомиться с перечнем образовательных программ и направить заявку на участие можно на портале "Работа России".

Для получения консультаций по участию в проекте можно обратиться в департамент труда и занятости населения Тюменской области по телефону +7 (3452) 42-61-16.