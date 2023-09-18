На двух автобусных маршрутах в Тюмени появятся новые остановки

Фото МКУ «Тюменьгортранс»

Новые остановки с 23 сентября появятся на маршрутах №54 и №124, сообщает администрация города со ссылкой на Тюменьгортранс.

Внесены изменения в схему маршрута № 54. С 23 сентября в схему движения маршрута регулярных перевозок № 54 "ЖК “Звездный городок” – Жилой район “Краснолесье”" включаются остановочные пункты "ул. Михаила Яценко", "ЖК “Мозаика Парк”" в прямом направлении.

Так же с 23 сентября в схему движения маршрута регулярных перевозок № 124 "Областная библиотека – Сибнефтемаш" включаются остановочные пункты "Жилой район "Ритмы" в прямом и обратном направлениях.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722 и на остановках.