Любителей туризма приглашают на фестиваль "Лес"

Областной туристско-краеведческий фестиваль "Лес" пройдет 9-10 сентября на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" (Червишевский тракт, 18 км, ст. 29).

Старт мероприятию будет дан в субботу в 10.00. Организаторы подготовили насыщенную программу для гостей: уникальные мастер-классы по туризму, ориентированию на местности и выживанию в лесу. У каждого будет возможность совершить поход выходного дня по маршрутам, прилегающим к территории Припышминского бора "Лесная тропа" (2,5, 11 и 16 км) и "Доступная тропа для лиц с ОВЗ и инвалидностью" (не более 3 км). Здесь же будет работать площадка от Мосигры, пройдет мастер-класс по зумбе, состоится конкурс путешествий, будет организован концерт под открытым небом и много другое!

Для педработников в программе фестиваля предусмотрена образовательная площадка "Организация туристско-краеведческой работы в образовательных учреждениях, в том числе для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью", в рамках которой пройдут семинары, мастер-классы, тренинги, стажировка "Сопровождение детей с ОВЗ на туристском маршруте".

Участие в фестивале доступно для всех желающих без ограничений. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

До 7 сентября открыта предварительная регистрация для организованных групп, педагогических работников и групп лиц с ОВЗ и инвалидностью. Форму регистрации нужно скачать и направить на электронную почту turism@pioner72.ru. До 8 сентября необходимо пройти регистрацию для индивидуального участия, семей, компании друзей здесь.

Дополнительная информация о порядке проведения мероприятия по телефону тел.: 8 (3452) 29-02-10 (доб. 146).

Организаторы фестиваля: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер".