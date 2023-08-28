Тобольск подготовился к началу учебного года и отопительного сезона

В администрации Тобольска обсудили противопожарное состояние объектов соцсферы и подготовку к осенне-зимнему периоду, аседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города провел замглавы города Сергей Дударев.

Участники совещания говорили о противопожарном состоянии объектов культуры, образования, спорта и об их готовности к новому учебному году. Руководителям учреждений рекомендовано обратить внимание на сроки службы систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в соответствии с технической документацией и проектными решениями на данные системы, своевременно проводить работы по комплексным испытаниям при работе систем сверх установленного срока, а также обслуживание систем противопожарной защиты в строгом соответствии с техрегламентом.

В День знаний дополнительно будет усилена работа по противопожарной защите образовательных объектов, будет осуществляться дежурство личного состава 8 ПСО, с детьми и преподавателями сотрудники МЧС проведут открытые уроки и инструктажи, во время которых напомнят о правилах противопожарной безопасности и как вести себя в случае пожара.

Второй вопрос повестки - это подготовка жилищно-коммунального хозяйства Тобольска к работе в осенне-зимний период. По информации представителей компании СУЭНКО, в настоящее время завершается ремонт объектов теплоснабжения, общий процент готовности оставляет 95%. Водозаборы, насосные станции, водопроводные очистные сооружения готовы на 100%.

Также участники комиссии подробно рассмотрели вопрос обеспечения безопасности в многоквартирных домах, использующих для приготовления пищи газ в баллонах. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС были проведены визиты по адресам, где в быту используется газ. Представителям Управляющих компаний и жителям доведены основные требования пожарной безопасности. По информации сотрудников ООО "Газпром газораспределение Север", в 2023 году в плановом порядке проводится проверка потребителей. Всего к проверке запланировано 409 абонентов, из них предоставили доступ 37, при этом в ходе проверки выявлено 18 нарушений, из которых устранено 5.