Тюменская область и X5 Group договорились о вовлечении в торговлю локальных производителей

Соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и компанией X5 Group подписали глава региона Александр Моор и директор компании по взаимодействию с органами государственной власти Станислав Богданов. Торжественная церемония прошла в областном правительстве.

Документ предусматривает совместную работу по обеспечению условий для привлечения локальных производителей, представителей малого и среднего предпринимательства в сферу потребительского рынка Тюменской области, содействие реализации инвестиционных проектов в сфере торговли, развитие социальной политики.

"Наша компания продолжит открывать новые магазины на территории региона, реализовывать благотворительные программы, взаимодействовать с местными производителями по вопросам присутствия их продукции на полках магазинов", – отметил Станислав Богданов.

Правительство области в пределах своих полномочий будет поддерживать развитие розничной торговли, реализовывать меры государственной поддержки местных производителей и поставщиков для повышения эффективности их сотрудничества с торговыми сетями, стимулировать деловую активность в регионе, заявил Александр Моор.

Географическое положение Тюменской области очень выгодно для развития торговли. Сегодня это одна из основных отраслей экономики региона, занимающая третье место по доле в структуре валового регионального продукта.

"Компания X5 Group создает рабочие места для жителей региона и активно работает с местными товаропроизводителями, принимает участие в реализации проекта "Покупай тюменское". Думаю, от этого выигрывают все: и производители, и торговля, и потребители", – подчеркнул Александр Моор.

Первые магазины X5 Group открылись в Тюменской области в 2008 году, сейчас в регионе работают более 200 магазинов "Пятерочка", 12 супермаркетов "Перекресток" и 9 "жестких дискаунтеров" "Чижик". Их деятельность обеспечивает один распределительный центр, работающий не только на Тюменскую область, но и на Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ.