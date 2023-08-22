Старый чугунный водопровод вывели из эксплуатации в Тюмени

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В центре Тюмени выведен из эксплуатации старый чугунный водопровод - замена инженерных коммуникаций проходит в рамках реконструкции улицы Ленина. Вместо старого чугунного водопровода, прослужившего более 50 лет, введена в эксплуатацию новая сеть из современных полимерных материалов, сообщает администрация города.

"Все работы на улице Ленина выполнены силами предприятия "Водоканал-2", мы подключились на этапе ввода сетей в эксплуатацию. Наши коллеги заменили основной водовод и подводящие трубы к жилым домам и социальным объектам. Коммуникации в центре города станут надежнее", – рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Владимир Шааб.

Комплексная реконструкция улицы Ленина – масштабный проект. В ближайшей перспективе одна из центральных улиц города полностью обновится, но сначала заменили все подземные коммуникации.