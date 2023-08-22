Тюменцы смогут забирать заказы с Ozon в отделениях Почты России

Почта России и Ozon начали выдавать заказы маркетплейса в почтовых отделениях. Сейчас клиенты могут забрать товары в 35 отделениях Тюменской области, до конца года будет открыто 50 точек, сообщает пресс-служба Почты.

Выбрать доставку в отделения Почты России клиенты могут при оформлении заказа Ozon. Чтобы забрать покупку, клиенту потребуется штрихкод из мобильного приложения маркетплейса.

Партнёрские пункты открылись в 25 почтовых отделениях в Тюмени, а также в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Голышманово. Отделения работают 7 дней в неделю. В отделениях, где осуществляется выдача заказов Озон, размещены информационные плакаты и стикеры.

"Мы активно сотрудничаем с Ozon на внутрироссийском и международном направлении. Теперь получать интернет-заказы в наших отделениях станет ещё удобнее: можно будет забирать их без выходных и по штрихкоду без дополнительных подтверждений", – добавил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Почты России Георгий Аликошвили.

"С Почтой России мы уже имеем позитивный опыт сотрудничества: оператор помогает нам выдавать заказы в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, где пока не развита собственная логистика Ozon. Теперь в рамках эксперимента в 600 почтовых отделениях мы хотим предоставить покупателю более широкий выбор локаций для самовывоза — самого популярного способа доставки среди наших покупателей", – подчеркнул директор по развитию партнерских логистических программ компании Денис Дьяченко.