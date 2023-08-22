Энергетики с журналистами навестили незаконно подключившихся к сети

Фото - АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

В Тюменской области стартовали рейды в квартиры потребителей, незаконно подключенных к электрическим сетям. Энергетики совместно с представителями СМИ провели проверку по трем адресам в Тюмени.

Специалисты АО "Газпром энергосбыт Тюмень" во второй раз проводят процедуру ограничения электрической энергии в домах данных абонентов. Общая сумма дебиторской задолженности составила более 35 тысяч рублей. Для того, чтобы вернуть свет в квартиры, потребителям потребуется погасить не только долг, но и дополнительно оплатить услуги подрядной организации по отключению и возобновлению режима потребления электроэнергии. Кроме того, нарушителям за самовольное подключение к электрическим сетям может грозить штраф до 15 тысяч рублей. При повторном выявлении сумма штрафа увеличивается вдвое.

Представитель Тюменского межрайонного отделения АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Александр Марченко:

Самовольное подключение к электрическим сетям не только незаконно, но и опасно, так как часто становится причиной электротравматизма и возгораний. Неоплата 2 месяцев потребления влечет за собой ограничение подачи электроэнергии поставщиком. Проведение рейдов – вынужденная мера в работе с потребителями, которые не только не оплатили задолженность, но и произвели несанкционированное подключение к электросетям.

Рейды проходят на всей территории обслуживания АО "Газпром энергосбыт Тюмень" – в Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре. Суммарный долг неплательщиков в трех регионах составляет более 430 млн рублей. С начала года доступ к энергоресурсам был ограничен у 5 707 должников, практически каждый третий из них – житель Тюменской области. Чтобы избежать отключения электроэнергии, рекомендуется своевременно оплачивать счета. Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисом "Личный кабинет клиента", напоминают в Управлении по связям с общественностью и работе со СМИ компании.