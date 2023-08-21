На Свердловской железной дороге поменялся начальник

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ОАО "РЖД" сообщило о кадровых перестановках. Свердловскую железную дорогу возглавил Павел Бурцев, ранее занимавший должность первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок. Прежний руководитель - Иван Колесников - назначен заместителем генерального директора ОАО "РЖД" и будут курировать пассажирский комплекс.

"Павел Бурцев с 2017 года занимал должность первого заместителя начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО "РЖД". Иван Колесников руководил Свердловской магистралью с 9 апреля 2019 года. Под его руководством дорога укрепила свои позиции и совершила качественный рывок в сфере грузовых и пассажирских перевозок, укрепила взаимодействие с субъектами РФ", - отмечают в пресс-службе СвЖД.