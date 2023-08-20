"Умные" водозаборные колонки можно встретить на тюменских улицах

Новые устройства позволяют городу решать несколько задач:



- избегать замерзания (внутри колонки проложен согревающий кабель, который не даст ей замерзнуть);

- помогает людям сэкономить на оплате (обычная колонка стоит 25 рублей 20 копеек в месяц с одного человека, новая - 50 рублей 40 копеек за тысячу литров).

Колонка выдает воду сама, по запросу (для этого нужно приложить карту). Карточки на пользование "умными" колонками могут получить не только жители близлежащих домов, но и все желающие. Для этого нужно обратиться в водоканал с правоустанавливающими документами на жилое помещение и паспортом. Карта-ключ будет привязана к существующему лицевому счету.

"Карточка - это ключ, который дает доступ к этой колонке. Сколько взяли, столько потребили. Авансовых платежей здесь не предусмотрено", - пояснила Ирина Айданова, руководитель пресс-службы "Росводоканала Тюмень".

Программа снабжения новыми колонками работает с 2020 года, за это время их установили 11 штук, еще две - на подходе, сообщает Вслух.ру.