В ТИУ создадут центр нефтегазового машиностроения

Фото - Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

В Тюменском индустриальном университете открывается Центр нефтегазового машиностроения "М-Тех" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Соглашение о партнерстве создания и развития образовательно-производственного кластера подписано в присутствии замгубернатора региона Алексея Райдера и ведущих индустриальных партнеров, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

По словам ректора ТИУ Вероники Ефремовой, открытие центра станет важным шагом на пути развития системы среднего профессионального образования:

Задача по импортозамещению продукции машиностроения становится все более актуальной и, как следствие, изменяются требования к количеству и качеству специалистов. Образовательные программы должны соответствовать современным вызовам. Центр развития кадрового потенциала нефтегазового машиностроения "М-ТЕХ", который будет создан на базе Индустриального, станет единой эффективной площадкой взаимодействия ведущих предприятий отрасли нефтегазового машиностроения и ТИУ для подготовки специалистов по востребованным и перспективным рабочим профессиям.

На создание Центра вуз выиграл грант в 100 миллионов рублей. В 2024 году в многопрофильном колледже ТИУ будут оборудованы 7 новых лабораторий, полигон, а также дооснащены и модернизированы существующие, 30 образовательных программ колледжа обновятся с учетом потребностей индустриальных партнеров, актуальными и перспективными требованиями к квалификации работников и развитием технологий. По ним будут обучаться около двух тысяч студентов.

Инициативу создания и развития "М-Тех" поддержали пять ведущих компаний региона, в числе партнеров проекта выступают ПАО "Тюменские моторостроители", ООО "Газпромнефть – Заполярье", АО "Транснефть – Сибирь", АО "СУЭНКО", ООО "НИПИ "Нефтегазпроект". Для будущих специалистов это означает гарантированное трудоустройство. "Проект "Профессионалитет" позволит укрепить наши партнерские взаимоотношения. Мы уверены в успехе. Мы – в хорошей компании!" – подытожила Вероника Васильевна.