"Фармасинтез" и "Тюменские моторостроители" предложат тюменцам свои вакансии

09:00 08 августа 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://pharmasyntez.com/

Открытый отбор для трудоустройства на предприятия ООО "Фармасинтез-Тюмень" и ПАО "Тюменские моторостроители" состоится 9 августа, сообщает пресс-служба Центра занятости населения Тюменской области.

"Соискателям предложат 37 рабочих мест для трудоустройства. Открыты вакансии дозировщика, инженера-химика,  ведущего специалиста в отдел управления системой менеджмента качества, инженера-конструктора, фрезеровщика, слесаря-ремонтника и другие. Предлагаемая заработная плата - от 32 000 до 80 000 рублей", - отмечается в сообщении. 

На встрече с потенциальными сотрудниками кадровики расскажут об условиях работы, графике и соцгарантиях для работников. В режиме экспресс-собеседований соискатели получат ответы на интересующие вопросы о нюансах трудоустройства.

Мероприятие пройдет 9 августа с 11 до 13 часов в Штабе общественной поддержки Тюменской области, по адресу: улица Водопроводная, 36. Вход свободный.

Теги: вакансии , трудоустройство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2023