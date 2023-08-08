"Фармасинтез" и "Тюменские моторостроители" предложат тюменцам свои вакансии

Открытый отбор для трудоустройства на предприятия ООО "Фармасинтез-Тюмень" и ПАО "Тюменские моторостроители" состоится 9 августа, сообщает пресс-служба Центра занятости населения Тюменской области.
"Соискателям предложат 37 рабочих мест для трудоустройства. Открыты вакансии дозировщика, инженера-химика, ведущего специалиста в отдел управления системой менеджмента качества, инженера-конструктора, фрезеровщика, слесаря-ремонтника и другие. Предлагаемая заработная плата - от 32 000 до 80 000 рублей", - отмечается в сообщении.
На встрече с потенциальными сотрудниками кадровики расскажут об условиях работы, графике и соцгарантиях для работников. В режиме экспресс-собеседований соискатели получат ответы на интересующие вопросы о нюансах трудоустройства.
Мероприятие пройдет 9 августа с 11 до 13 часов в Штабе общественной поддержки Тюменской области, по адресу: улица Водопроводная, 36. Вход свободный.
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