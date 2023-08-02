В тюменском аэропорту из-за тумана задержали три рейса

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Туман стал причиной задержи вылета двух рейсов в Москву и одного в Сочи, еще трем самолетам, направлявшимся в Тюмени, пришлось уйти на другие ародромы, сообщает аэропорт "Рощино".

На вылет по метеоусловиям аэропорта задержаны 3 рейса: Северный ветер N4512 Сочи, Победа ДР450 Москва, Россия FV 6366 на Москву. На прилёт были задержаны 3 рейса, 2 из которых уходили на запасной аэродром в Екатеринбург (авиакомпания Победа ДР321 и авиакомпания Россия FV6365), прибыли с задержкой на 1ч 37мин и 41 мин соответственно. Рейс авиакомпании Северный ветер N4511 находился в зоне ожидания, прибыл с задержкой на 1ч 16 мин.

На данный момент все рейсы вылетели по направлениям.