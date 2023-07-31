На Обходе Тюмени начинается ремонт центральной части путепровода

Четыре из шести этапов ремонта путепровода через Транссиб в районе улицы Авторемонтной завершены, теперь работы начнутся на центральной части, соощает ГУС ТО.
Ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" стартовал в мае, все работы разбиты на шесть этапов — по три на каждое направление, на сегодня уже полностью отремонтировала участок в сторону Московского тракта. Во время четвертого этапа, который завершился 30 июля, рабочие обновили основание пролётов, слои гидроизоляции и асфальтового покрытия правой полосы проезжей части в направлении улицы Ямской.
При ремонте применяется новейшая технология монтажа деформационных швов. Они выполняются из полиуретана. В основе конструкции — металлический каркас. Такая технология по прочности не уступает металлическим швам, но значительно повышает комфорт проезда по мосту.
Запустить движение по путепроводу в полном объёме планируется к началу учебного года.
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