На Обходе Тюмени начинается ремонт центральной части путепровода

Четыре из шести этапов ремонта путепровода через Транссиб в районе улицы Авторемонтной завершены, теперь работы начнутся на центральной части, соощает ГУС ТО.

Ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" стартовал в мае, все работы разбиты на шесть этапов — по три на каждое направление, на сегодня уже полностью отремонтировала участок в сторону Московского тракта. Во время четвертого этапа, который завершился 30 июля, рабочие обновили основание пролётов, слои гидроизоляции и асфальтового покрытия правой полосы проезжей части в направлении улицы Ямской.

При ремонте применяется новейшая технология монтажа деформационных швов. Они выполняются из полиуретана. В основе конструкции — металлический каркас. Такая технология по прочности не уступает металлическим швам, но значительно повышает комфорт проезда по мосту.

Запустить движение по путепроводу в полном объёме планируется к началу учебного года.