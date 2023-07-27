Моор передал для полиции оборудование и технику

09:30 26 июля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о передаче полиции имущества из региональной собственности в федеральную, сообщает департамент имущественных отношений ТО.

"Органам внутренних дел будет передано необходимое оборудование и техника: офисные кресла, квадрокоптер, фотоаппараты, фан-барьеры", - отмечается в сообщении.

Оснащается не только областное ведомство, но и муниципальные отделы — Голышмановский, Заводоуковский, Ишимский, Тобольский, Ялуторовский и др. Документы на передачу имущества готовит профильный  департамент.

Теги: Александр Моор , полиция
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2023