КЦ "Работа России" продолжает работать над профориентацией школьников

Учащиеся школ Тюмени и Тюменского района часто посещают Центр профессиональной ориентации на базе Кадрового центра "Работа России", где для них организуют интерактивные экскурсии, профессиональные пробы и профтестирование.

Мероприятия проходят в специально оборудованных профориентационных модулях: общественное питание, гончарная мастерская, силовые ведомства, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, строительство, нефтегазовый комплекс, транспортно-логистический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, лесная промышленность, медицина, типография. Погружаясь в интерактивный мир профессий, ребята с интересом становятся активными участниками профориентационных мероприятий.

Одно из таких мероприятий под названием "Родина моя, служу тебе душой" проходит в модуле "Силовые ведомства", и его в текущем году посетило уже 1 744 человека.

В модуле есть стрелковый тренажер и тренажер для создания фотороботов. Ребята знакомятся с профессиями и образовательными организациями, которые готовят кадры для силовых ведомств. Кроме того, подросткам рассказывают о требованиях к профессиональным навыкам и процессе отбора и приёма на работу в силовые ведомства. Школьники с интересом примеряют специальную форму и делают фотографии. Посещение профориентационных модулей помогает школьникам лучше понять свои интересы и способности, определиться с выбором будущей профессии.