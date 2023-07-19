Моор вручил пожарным поста "Покровка" ключи от спецавтомобиля и ранцевые огнетушители

14:00 19 июля 2023
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Бойцы поста "Покровка" Областной противопожарной службы в мае защитили от огня три населенных пункта, в понедельник губернатор Моор смог лично поблагодарить земляков за работу. 

"В селе Большое Сорокино встретился с настоящими героями - бойцами поста "Покровка" Областной противопожарной службы. В мае они защитили от огня три населенных пункта.  Передал пожарным нашего поста ключи от новой машины на шасси повышенной проходимости. Бороться со стихией помогут и моторизованные ранцевые огнетушители. Ими хорошо "работать" по кромке огня. Пожелал пожарным профессиональной удачи", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Теги: Александр Моор , пожарные
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