Тюменская молодежь после вузов и колледжей может устроиться на стажировку в крупные компании

Кадровый центр "Работа России" Тюменской области помогает выпускникам вузов и колледжей попасть в компанию мечты через стажировку, сообщает дептруда ТО.

В сентябре Минтруд откроет блок со стажировками и практиками в онлайн-формате на портале "Работа России". Он позволит работодателям в режиме онлайн отбирать соискателей со всей страны и оформлять необходимые документы с учебными заведениями. пока же можно подать заявление о содействии в поиске подходящей работы на портале "Работа России".

Стажировка поможет набраться опыта, познакомиться с нужными людьми, пополнить портфолио и даже понять, не ошиблись ли вы с выбором специальности. Свои вопросы можно задать в любом отделении кадрового центра "Работа России" Тюменской области или специалистам департамента по телефону: 8(3452) 42-62-48.