ЦБ РФ выпустил памятную монету в честь Виктора Цоя

Банк России 18 июля тиражом в 5 тысяч штук выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Творчество Виктора Цоя", сообщает пресс-служба Банка России.

Советский рок-музыкант, основатель и солист группы "Кино" Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме "Асса" он сыграл самого себя, а после главной роли в картине "Игла" журнал "Советский экран" признал его актером года.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба, надписи "Российская Федерация" и "Банк России". На оборотной стороне монеты рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени; слева по окружности — рельефная надпись: "Виктор Цой", внизу в две строки даты жизни: "1962" и "1990". Боковая поверхность монеты рифленая.