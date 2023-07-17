Ночь заводов пройдет на тобольском Запсибнефтехиме и тюменских объектах СвЖД

12 августа промышленные объекты по всей стране на одну ночь откроют свои двери для зрителей и проведут разные культурные мероприятия, за право участвовать в проекте боролись 90 команд, и два проекта Тюменской области победили. Это Тобольский "Запсибнефтехим" (номинация "Завод-партнер") и объекты тюменского отделения Свердловской железной дороги (номинация "Завод – гигант").

По данным депкультуры, в Тюмени на территории железнодорожных объектов СвЖД пройдет путеводный фестиваль "Проводник" (организатор – Тюменское агентство развития креативных индустрий). Тобольский "ЗапСибНефтехим" самостоятельно реализует проект по разработанной организаторами фестиваля концепции.

Организатор фестиваля – Центр поддержки и развития современного искусства "ЗА АРТ". Генеральный партнер – Газпромбанк. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.