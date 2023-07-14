Петр Вагин рассказал, как Тюмень борется с последствиями залпового ливня

Коммунальные службы Тюмени, где только за ночь выпала почти треть июльской нормы осадков, с прошлого вечера работают в усиленном режиме, спасая улицы и дома от подтопления, рассказал журналистам замглавы города Петр Вагин.

ЛИВНЕВКИ

По словам Вагина, ситуация стала осложняться после 22 часов, когда произошел слив большого количества воды, и основной коллектор перестал справляться в полном объеме. В результате этого в разных районах города произошло подтопление, например, на улице 30 лет Победы, улице Прокопия Артамонова.

"Для ликвидации последствий стихийных явлений было сформировано несколько аварийных бригад и задействовано порядка 300 человек из подрядных организаций. На территории с подтоплением было привлечено порядка 54 единиц водооткачивающей техники. Благодаря слаженной работе к утру на основных локациях было обеспечено беспрепятственное движение для автомобилей и пешеходов", - сообщил Вагин.

Сложная ситуация вечером сложилась на пересечении улиц Прокопия Артамонова и Василия Гольцова, а также на пересечении улиц Прокопия Артамонова и Станислава Карнацевича, но в три часа ночи обстановка здесь изменилась – огромная лужа, которая фигурировала в соцсетях тюменских пабликов, ушла в канализационный коллектор.

"Поскольку был залповый дождь, то, соответственно, вся вода не успевала уходить в коллектор. Для ликвидации последствий непогоды с вечера были привлечены сотрудники подрядной организации, отвечающей за содержание улично-дорожной сети. Они занимались очисткой решеток ливневой канализации, чтобы вода быстрее уходила. В свою очередь бригады ООО "Параметр" осуществляли промывку и очистку коллектора от посторонних предметов. Ближе к трем часам ночи вода с проезжей части ушла в ливневку. Все необходимые мероприятия выполнены. Вода уходит в штатном режиме. В целом ливневая канализация со своей задачей справилась, несмотря на локальные подтопления", - рассказал о ситуации в Восточном административном округе руководитель управы Евгений Триль.

Продолжается работа по устранению последствий обильных осадков. В городе 110 низин, где происходит подтопление, поэтому все подрядные организации работают в усиленном режиме. Откачано уже около двух тысяч кубометров воды.

КРЫШИ

Вагин подчернул, что администрация города большое внимание уделяет кровлям крыш, где производится капремонт, и тем, что не выдержали такого удара стихии. На сегодня зафиксировано подтопление шести кровель на улицах Интернациональной, Казачьи луга, Фармана Салманова. Там ведется работа по устранению последствий вместе с управляющими компаниями.

На домах на ул. Луначарского, 51, и ул. Воровского, 21, на крышах которых случился пожар, проводится осуществляется демонтаж и восстановление кровли, работы по защите от подтоплений. Тем не менее, в доме на Луначарского вода протекла в несколько квартир. Управляющая компания сейчас организует дополнительную защиту кровли.

ДЕРЕВЬЯ, ВЕТКИ И ОБОРВАННЫЕ ПРОВОДА

Порывы ветра до 17-25 метров секунду наломали деревьев и веток, которые препятствовали проезду автомобилей и передвижению пешеходов. Максимально быстро эти последствия устраняются.

Зафиксировано более 17 обрывов проводов, восстановлено уже 16. В районе улицы Профсоюзной работы близятся к завершению.

ДОРОГИ

Стихия не пощадила и проезжую часть: местами на дорогах образовались провалы, где-то подмыло асфальт. "После подобных погодных явлений традиционно проводится обследование аварийных участков сетей, возможно, где-то велись восстановительные работы, где-то требуется небольшой локальный ремонт, – поясняет Петр Александрович. – На участках, где просел грунт, будет обеспечена безопасность дорожного движения – поставим временные знаки по согласованию с Госавтоинспекцией, и, как только позволит погода, максимально быстро устраним все последствия. Улично-дорожная сеть будет восстановлена для безопасного и комфортного движения".

Петр Вагин отметил, что все службы города переведены на усиленный режим работы. Созданы дополнительные бригады. Единый центр оперативного реагирования собирает всю информацию, в том числе из соцсетей, по данным службы 112 и обращениям граждан, чтобы максимально оперативно обеспечить ликвидацию последствий непогоды.