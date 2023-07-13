Креативные тюменцы могут научиться социокультурному проектированию

Пройти бесплатный курс обучения акселератора "Культура.72. Перезагрузка" могут представители муниципальных учреждений культуры, некоммерческих и коммерческих организаций, индивидуальные предприниматели, реализующие проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Прием заявок заканчивается 14 июля.
Обязательные критерии отбора заявок на обучение:
Участник должен представлять юридическое лицо (муниципальное учреждение, коммерческую или некоммерческую организацию) или быть ИП.
У участника обязательно должен быть открыт личный кабинет на сайте Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и начата работа по заполнению заявки на сайте ПФКИ.
Каждый, кто прошел конкурсный отбор, получит доступ к 10-дневному онлайн-курсу по социокультурному проектированию. Сессия продлится с 17 по 27 июля 2023 года. По окончании курса студенты пройдут тестирование по изученному материалу, 100 лучших учеников попадут на офлайн-сессию акселератора.
Офлайн-сессия пройдет 4-5 августа на площадке Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59), где опытом социокультурного проектирования поделятся представители ПФКИ, победители и эксперты региональных конкурсов грантов и субсидий в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.
После обучения участникам предстоит доработка своих проектов и оформление заявки в Фонд культурных инициатив. Питчинг лучших проектов пройдет в Ялуторовске, Тобольске и Тюмени с 23 по 25 августа 2023 года.
За время проекта участники акселератора "Культура72. Перезагрузка" познакомятся с особенностями социокультурного проектирования, научатся оформлять идею в проект, составлять бюджет проекта, презентовать проект для потенциальных инвесторов и оформлять заявку на конкурс в ПФКИ.
Обучение социокультурному проектированию стало возможным благодаря проекту содружества библиотек Тюменской области "Акселератор "Культура72. Перезагрузка" при поддержке Департамента культуры Тюменской области.
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