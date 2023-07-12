Более 1,3 млрд рублей привлечено в тюменскую экономику при содействии Гарантийного фонда

1 млрд 366 млн рублей привлечено в экономику Тюменской области при содействии Гарантийного фонда, при этом малому и среднему бизнесу предоставлено 124 поручительства на сумму более 565 млн рублей за первое полугодие 2023 года. Из них производственной отрасли - 23%, сфере услуг - 27%, сельскому хозяйству - 17%, строительству - 12%, сообщает информцентр правительства ТО.

По сравнению с 2022 годом, число поручительств выросло на 30%, а сумма выданных средств увеличилась на 50%.

"Предприниматели региона неоднократно обращаются за поручительством для привлечения кредитных средств на реализацию новых проектов, масштабирование и расширение действующего бизнеса, для эффективной работы предприятий. Действующий портфель поручительств по итогу 1 полугодия увеличился и составляет более 1,5 млрд рублей. Максимальная сумма поручительства в рамках одной сделки составляет 25 млн рублей, а совокупный лимит - до 55 млн рублей", - цитирует слова начальника отдела Гарантийного фонда Инвестиционного агентства Марии Покалюхиной информцентр.

Поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".