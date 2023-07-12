Тюменская компания при поддержке Сбера построит завод тротуарной плитки в "Титановой долине"

Завод тротуарной плитки в особой экономической зоне "Титановая долина" на Урале будет построен при поддержке Сбера. Соглашение о финансировании стратегически важного проекта подписали на международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Подписи под документом поставили заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин и генеральный директор холдинга "Партнер" Геннадий Разницын.

Для строительства завода по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства в Свердловской области банк профинансирует дочернюю компанию холдинга ООО "Выбор-КСM Екатеринбург". Общая стоимость проекта – более 1,4 миллиарда рублей. Планируется создание 80 новых рабочих мест. Мощность будущего предприятия составит более 900 тысяч квадратных метров изделий в год. Запуск промышленного производства запланирован в 2025 году.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

Строительство завода тротуарной плитки в Свердловской области позволит холдингу "Партнер" создать новые рабочие места. Такая категория кредитных линий в Сбере попадает под понятие "зеленое" финансирование, так как соответствует критериям социально ответственного бизнеса. Подписанное соглашение с клиентом на выставке является продолжением нашего успешного сотрудничества. Ранее Сбер финансировал компанию для строительства завода тротуарной плитки в Ялуторовске. Мы рады быть причастными к таким знаковым событиям и уверены, что холдинг "Партнер" сможет стать российским лидером по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства.

"Проект "Строительство завода по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства" направлен на развитие сети предприятий по производству тротуарной плитки. Он предполагает открытие нового производственного комплекса на территории Свердловской области с целью удовлетворения растущих потребностей в обеспечении тротуарной плиткой премиум класса покупателей Свердловской, Челябинской областей и Пермского края с перспективой выхода на рынок стран СНГ. Использование современного оборудования, замкнутый цикл производства и надежные оградительные сооружения гарантируют минимальное влияние производства на окружающую среду. В будущем мы рассчитываем, что сможем стать российским лидером по производству тротуарной плитки при поддержке партнера — Сбербанка", - отметил гендиректор холдинга "Партнер" Геннадий Разницын.