Россияне для турпоездок чаще всего выбирают Крым, Кавказ и Дальний Восток

Уровень туристического сервиса в России и удовлетворенность им потребителей в последние годы растут: 77% респондентов с удовольствием путешествовали по России и продолжают делать это сейчас, 47% опрошенных указали Кавказ как привлекательное место для отдыха, 46% – Крым, 38% – регионы Дальнего Востока, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Отмечается, что большинство россиян считает свой родной регион туристически привлекательным, а бизнес, связанный с туризмом, планирует дальнейшие инвестиции для расширения количества услуг и повышения их качества.

Представители бизнеса также ожидают снижения налогов и установления льготного налогообложения для предприятий туристической сферы (53%), субсидий на авиа- и железнодорожные билеты для совершения путешествий по России (47%)

Таковы результаты исследования, которое проводилось в марте-апреле 2023 года, в нем приняли участие 3 000+ человек, в том числе 232 представителя индустрии туризма и гостеприимства.