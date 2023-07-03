Тюменская область в топ-10 по качеству дорог в субъектах РФ

Рейтинг российских регионов по качеству дорог опубликовало РИА Новости, Тюменская область в нем занимает девятую строчку.

В агентстве отмечают, что только чуть более половины российских автомобильных дорог отвечает нормативным требованиям. В 41 регионе страны доля качественных трасс выше, в 44 субъектах Федерации — ниже.

Лидером по количеству хороших дорог является Москва с показателем 97,6 процента. Югра - на втором месте, Мо (86,5), на третьем - Краснодарский край (84,9). Далее идут Челябинская область, Ингушетия, Белгородская область, Адыгея и Кемеровская область. В Тюменской области доля автодорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2022 года, по данным РИА Рейтинг, составила 72,4% %,. Замыкает топ-10 Московская область.

Последнюю строчку рейтинга занимает Архангельская область — здесь стандартам соответствуют лишь 13,3 процента магистралей.