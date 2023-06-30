Глава Минэкономразвития РФ осмотрел отель "Миррос Тобольск"

14:10 30 июня 2023
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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников осмотрел отель "МИРРОС Тобольск", результаты строительства также оценили Полпред Президента в УФО Владимир Якушев и Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отель является новым корпусом гостиницы "Георгиевская". В нем 45 современно оборудованных номеров разных категорий и ресторан на 80 мест. Сейчас заполняемость в новом корпусе - 80%. Такой показатель считается успешным.

Проект строительства реализован при федеральной поддержке на развитие туристической инфраструктуры (льготный кредит), а также благодаря Фонду "Инвестиционное агентство Тюменской области" (целевой заем). Это первый отель "четыре звезды" в городе Тобольске. В пешей доступности — Тобольский кремль, Сад Ермака.

Теги: туризм
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