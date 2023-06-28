В Тюмени назвали победителей конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

В Тюменской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" - 2023 среди 13 организаций-участников, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Конкурс проводился по 17 номинациям, самой востребованной стала номинация "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы". Также тюменские предприятия заявились в новой номинации - "За поддержку работников - многодетных родителей и их детей в организациях непроизводственной сферы".

Семь организаций Тюменской области, занявших первое место по итогам регионального этапа, номинированы на участие в федеральном этапе конкурса, который состоится в декабре 2023 года в дистанционном формате.

Победителями стали:

АНО ДПО "Академия Управления" в номинациях: "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы", "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы", "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы".

Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы".

ООО "Тюмень Водоканал" в номинации: "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы".

МАДОУ Центр развития ребенка - детсад № 50 Тюмени в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы".

АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" в номинации "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы".

ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет" в номинациях: "За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы", "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы", "За трудоустройство инвалидов в организации", "За поддержку работников - многодетных родителей и их детей в организациях непроизводственной сферы".

НЧОУ ДПО "Образовательный центр "Гелиос" Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа" в номинации "Малая организация высокой социальной эффективности".

Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года. Лучшие работодатели представляют проекты, которые добиваются высокой эффективности в решении социальных задач: развитие корпоративной культуры и сохранения здоровья, дополнительные социальные гарантии и компенсации. Тюменские организации ежегодно успешно участвуют в этом конкурсе, получая различные награды.