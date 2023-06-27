Рейтинг самых гостеприимных российских предприятий составит АСИ

Агентство стратегических инициатив при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ в рамках программы "Открытая промышленность" составит рейтинг самых гостеприимных российских промышленных предприятий. Тюменские компании также участвуют в программе по развитию промышленного туризма.

Агентство запускает опрос для сотрудников российских предприятий. Цель опроса – выяснить отношение сотрудников к политике открытости и промышленному туризму. Опрос покажет, как сотрудники различных компаний относятся к туристам, школьникам и студентам на своих производствах, гордятся ли они своей профессией и той отраслью промышленности, в которой заняты, а также определит факторы, препятствующие развитию промышленного туризма.

На конец 2020 года в России было свыше 350 000 предприятий (Росстат). По данным агентства, интерес к промышленному туризму за последние 3 года вырос в 3 раза. Все больше российских туристов, студентов и школьников заинтересованы открывать для себя промышленность как интересное для посещения место или как будущее место работы. Некоторые предприятия за последний год кратно увеличили количество туристов, стратегически важные для страны производства впервые открыли свои проходные.

Сегодня больше пятисот российских корпораций и крупнейших производств открылись для туристов, создали увлекательные профориентационные экскурсии и программы стажировок для школьников и студентов. 800 000 россиян побывали на предприятиях в 2022 году и теперь с гордостью и интересом рассказывают о достижениях российской промышленности и современных промышленных профессиях.

Опрос продлится до 23 августа. По итогам опроса будет составлен рейтинг самых гостеприимных предприятий России, которые получат информационную поддержку и продвижение.

"Открытая промышленность" – масштабная всероссийская программа продвижения технологического и кадрового потенциала российских производителей, направленная на формирование новой политики открытости и диалога с потребителем, привлечение кадров на российские предприятия. Она реализуется Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.