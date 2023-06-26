Участниками ярмарки трудоустройства стали более 4 тысяч жителей Тюменской области

23 июня в Тюменской области состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Ярмарка объединила соискателей и работодателей — от малого и среднего бизнеса до корпораций.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров:

От обычных ярмарок вакансий эта отличается многогранным и комплексным подходом. Ярмарку трудоустройства мы организовали с нашими партнерами, общественными организациями, с образовательными учреждениями. Их представители рассказали о себе, провели мастер-классы. Аудитория ярмарки – это не только безработные граждане, но и те, кто желает что-то поменять: обучиться, освоить новую профессию.

Мероприятие в таком масштабе прошло впервые. Ярмарку посетило более 4 000 жителей Тюменской области. Работало 25 площадок, на которых 261 работодатель представил более 4 800 вакансий. Посетители ярмарки прошли экспресс-собеседования у самых топовых работодателей региона, получили консультации по открытию собственного дела, а также смогли оценить все возможности современной службы занятости.

Старшеклассникам, студентам и выпускникам колледжей и вузов консультанты кадрового центра помогли спланировать карьерный путь. Было проведено более 50 различных мастер–классов, презентаций по современным технологиям подготовки различных профессий, профессиональных проб. Кроме этого в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" прошла деловая игра с представителями Центров карьеры образовательных организаций. Сочетание презентаций от работодателей и профессиональной ориентации для школьников и студентов сделало мероприятие крайне эффективным и полезным для жителей региона. Всероссийская ярмарка трудоустройства стала отличной возможностью для людей сформулировать свои профессиональные цели и найти подходящее место работы.