Калининский округ Тюмени продолжает бороться с лишней водой

В Калининском округе Тюмени не прекращаются работы по ликвидации последствий ливня. В первый день, 19 июня, было откачано 310 куб. м дождевых вод, 20 июня – 670 куб. м, 21 июня в работах задействовали семь единиц техники и пять автоматических помп, сообщает администрация города Тюмени.



"Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа поставила перед подрядными организациями задачу: в кратчайшие сроки завершить откачку дождевых вод, прежде всего с подтопляемых территорий в районе улиц Андрея Кореневского – Кремлевской, улиц Тюменской, 61 – Ботанической, 1, Московского тракта, 141, 143, улиц Октябрьской, Демьяна Бедного – Союзной, Ямской, 96а, на конечной остановке жилого района Метелево, 2-м и 3-м Гостевых проездах, в мкр. Комарово", - уточнили адреса самых проблемных мест в управе Калининского административного округа Тюмени