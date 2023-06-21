Слет успешных предпринимателей в тюмени планируют провести 11-13 августа

С 11 по 13 августа в Тюмени состоится XI международный форум СУП – "Слет успешных предпринимателей–2023", он пройдёт в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Главными площадками станут ДК "Нефтяник", мультицентр "Контора пароходства" и пешеходная улица Дзержинского. Дискуссии, сессии и экспертные гостиные будут посвящены развитию молодёжного бизнеса, фитнес-отрасли, женского предпринимательства, BIG Data и искусственного интеллекта, наставничества и креативных индустрий. Запланировано более 15 мероприятий от общественной организации "Опора России" – это тренинги, мастер-классы, True Story Fest (фестиваль правды), а также квартирник.

12 августа на улице Дзержинского пройдет городской фестиваль "Джем" – праздник, который делают предприниматели для горожан. А на набережной состоится турнир по боксу и активности, организованные совместно с "Тюменским городским многопрофильным центром". Все дни форума также на набережной будет работать выставка-ярмарка товаров от самозанятых.

СУП-2022 посетили более 2 500 предпринимателей из 5 стран и 50 регионов России. В этом году ожидаются около 10 000 участников.

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