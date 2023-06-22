Внутренний туризм в России с 2019 года вырос на 50%, Тюменская область в тройке лидеров

СберАналитика представила результаты исследования туристической отрасли в России. Для анализа использовались обезличенные ретроспективные данные о количестве туристических поездок и тратах отдыхающих. Исследование показало, что за четыре года — сравнивались данные I квартала 2019-го и I квартала 2023-го — внутренний туризм в стране вырос на 50%. Максимальный рост показали Карачаево-Черкесия (в 3,1 раза), Кабардино-Балкария (в 2,2 раза) и Тюменская область (в 1,8 раза).

Главными центрами притяжения туристов по-прежнему остаются Москва (13,6% — доля от общего турпотока в 2023 году), Московская область (12,7%), Санкт-Петербург (8,6%) и Краснодарский край (7,1%). Именно на Кубани гости останавливаются дольше всего. Также в продолжительные поездки (неделя и дольше) отдыхающие едут в Ставропольский и Алтайский края, Калининградскую область, Камчатский край и Сахалинскую область.

Нетипичные для массового отдыха регионы, такие как Ингушетия или Чукотский автономный округ, чаще выбирает молодёжь. Туристов особенно привлекают всесезонный курорт "Армхи" (Ингушетия) и заповедник "Остров Врангеля" (Чукотка).

Люди постарше предпочитают Ставрополье с Нарзанной галереей, Москву с усадьбами и соборами и морские курорты Краснодарского края. Средний возраст туриста в этих регионах — 42 года (учитывались люди, которые самостоятельно совершают покупки).

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона "Корпоративные клиенты 360" Сбербанка: