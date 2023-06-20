За 2022 год в Тюмени родилось около 10,5 тысячи детей

10:37 20 июня 2023
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Тюмень является четвёртым по населению городом Сибири, и продолжает укреплять свои позиции демографического лидера, сообщил глава города Руслан Кухарук на заседании в гордуме. 

На фоне всеобщей тенденции замедления рождаемости в результате демографической ямы 90-х, сокращения миграционных потоков, обусловленного ограничениями в передвижении в период пандемии и санкционным давлением, Тюмень остается городом со стабильным естественным приростом населения и положительной динамикой миграции. Так, прирост населения Тюмени в 2022 году составив более чем 20 тысяч человек.

 "2022 год подарил городу 10 тысяч 468 маленьких горожан. За  5 лет в Тюмени родилось 55 тысяч 875 детей, а прирост населения за счет миграции составил более 48,5 тысячи человек. Тюмень притягивает людей из разных мест своими возможностями и перспективами, в частности трудовыми", - подчеркнул Кухарук.

Теги: администрация Тюмени , демография , Руслан Кухарук
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