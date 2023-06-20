Кухарук рассказал, как Тюмень отпразднует День города

Один из вопросов, которые в последнее время задают администрации города: "Как пройдет День города?"Его формат и программа шлифуются. Предложений, как всегда, много. Для руководителей предприятий и организаций это возможность проявить себя, подарить праздничное настроение и сказать спасибо землякам за их работу, отметил глава города Руслан Кухарук.

По словам главы муниципалитета, сотни людей предлагают свои идеи и готовы выступать продюсерами, спонсорами, а порой и участниками событий на площадках Дня города. Традиционно на протяжении многих лет к празднованию годовщины основания Тюмени активно присоединяются коллективы предприятий, предприниматели, общественные объединения, средства массовой информации и, конечно, сами жители.

"В память о подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны, об их напряженной работе в послевоенное время и в период освоения Севера, в честь тех, кто защищает сегодня нашу страну и участвует в СВО, в День города будет дан салют! Его формат и время согласовываются. Мы все вместе проведем День города и сохранили традиционные мероприятия: это обязательно мастер-классы, спортивные мероприятия, концерты, музыкальные фестивали – все то, что нравится тюменцам, и в чем мы вместе с удовольствием принимаем активное участие", - рассказал о планах Кухарук.