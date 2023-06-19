В Тюмени открыли парк российско-армянской дружбы имени маршала Ивана Баграмяна

Парк российско-армянской дружбы имени маршала Ивана Баграмяна и памятник в его честь открыли в воскресенье в Тюмени, участие в церемонии приняли вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, губернатор Тюменской области Александр Моор, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян, почетный консул Республики Армения в Тюмени, президент регионального Союза армян Абрам Овеян.

"Хочу отметить вклад армянской общины в укрепление связей между нашими странами. Община является мостом между нашими культурами и способствует развитию экономически и гуманитарных связей. Армянские общины по всему миру сохраняют свою национальною идентичность, также вносят важный вклад в экономическое развитие, обогащают палитру социально-культурной жизни принимающих государств. Уверен, что такую роль играет армянская община и в России. Выражаю благодарность главе армянской общины в Тюмени Абраму Овеяну и всем, кто вложил свою энергию, труд и эмоции в создание этого чудесного парка. Благодаря вашим усилиям, мы получили очередной содержательный символ дружбы между нашими народами. Благодарю всех авторов этой уникальной идеи и красивого проекта и поздравить всех нас с открытием парка", - сказал на открытии парка Мгер Григорян.

Губернатор Александр Моор сообщил, что Союз армян Тюменской области и центр армянской культуры активно участвуют в общественной жизни региона. Созданный силами общины парк, по его словам, "будет местом притяжения всех тюменцев, которые вместе с детьми будут здесь гулять, с большом уважением относиться к нашей многонациональности". Моор также сообщил, что с Арменией область связывает не только длинная история, сильные культурные связи, но и растущие экономические взаимоотношения: по итогам прошлого года товарооборот между регионом и республикой вырос в 4,5 раза.

Абрам Овеян в ответном слове сказал, что в парк и в церковь армянская община вложила душу и сердце и сегодня рада подарить плоды своего труда жителям и гостям горда. "Я считаю, что сегодняшний парк — самый безопасный парк в городе, мы создали все условия для детей и жителей. Мы укрепляем нашу российско-армянский дружбу и будем продолжать это делать", - отметил Овеян.

После торжественной церемонии гости прогулялись по основным локациям парка, приняли участие в открытии бюста советского полководца и государственного деятеля, дважды Героя Советского Союза, заместителя министра обороны СССР Ивана Христофоровича Баграмяна и возложили цветы к памятнику.