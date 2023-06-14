Участников конкурса губернаторских грантов приглашают на методвстречи

Департамент социального развития Тюменской области приглашает участников конкурса грантов губернатора Тюменской области 2023 года на встречи по разбору ошибок, допущенных в заявках на конкурс; заключению соглашений на предоставление гранта в форме субсидии с победителями конкурса, вопросам сдачи отчетности о реализации гранта.

График проведения встреч:

20 и 21 июня состоятся вебинары для участников, которые не победили в конкурсе. В ходе вебинаров пройдет обсуждение итогов конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году, участники смогут проанализировать ошибки, допущенные в заявках, услышать комментарии экспертов конкурса без привязки к персональным данным. Для участия в вебинарах необходимо выбрать один из предложенных дней и подать заявку до 14:00 часов 19 июня 2023 года на электронную почту MyasnikovaYuG@72to.ru.

Ссылки на вебинары: 20 июня 2023 года с 16:00 до 17:30; 21 июня 2023 с 16:00 до 17:30.

Знания, полученные на мероприятии, помогут представителям некоммерческих организаций в дальнейшем доработать свою заявку и подать её на участие в следующем конкурсе грантов губернатора Тюменской области.

22 июня состоится методический семинар для победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области 2023 года. Участников ждут к 15:00 по адресу: ул. Советская, д. 61 (2 этаж). На встрече будут обсуждать итоги конкурса, требования к сдаче отчетности по соглашению о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии, в том числе финансовой. Будут освещены вопросы заключения дополнительных соглашений к уже действующим. Кроме того, на семинаре за каждым проектом-победителем будет закреплен куратор проекта из ресурсного центра повышения квалификации сотрудников СО НКО и подготовки кадров, работающего в структуре регионального центра "Семья". Регистрация на методвстречу с победителями конкурса грантов губернатора Тюменской области 2023 года осуществляется до 14:00 20 июня по ссылке.

Конкурс грантов губернатора Тюменской области 2023 года проводился на электронной платформе по технологии Фонда президентских грантов — https://тюмень.гранты.рф.

Итоги конкурса были объявлены 31 мая 2023 года. Всего на независимой экспертизе находилось 166 проектов, в отношении которых 46 экспертами было проведено 498 экспертиз. По условиям конкурса 1 проект оценивали 3 независимых эксперта.

По решению Объединенного экспертного совета победителями признаны 114 из 166 проектов. Это 68,7% всех заявок, находящихся на экспертизе.

Между победителями распределено более 85 млн рублей, в том числе более 37 млн рублей за счет софинансирования из средств Фонда-оператора президентских грантов. В настоящее время идет процесс заключения соглашений с победителями.