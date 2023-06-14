Тюмень удивляет: "Чум" засветился ценниками на ПМЭФ

Ресторан-музей "Чум" в коне мая сообщил, что 14-17 июня гости ПМЭФ на седьмом этаже КВЦ "Экспофорум" смогут познакомиться с атмосферой тюменского Севера, почувствовать реальный вкус и аромат тайги, узнать больше о народах Севера и их кухне, которая обладает удивительными свойствами. В первый же день ПМЭФ ресторан, а именно цены на блюда, не остались не замеченными.

Экс-глава PR-отдела "Билайна" Георгий Лобушкин в своем Telegram-канале поделился впечатлением о ценниках со своими подписчиками и с подписчиками "БП-онлайн":

Девочки, для вас специально в чат заходит ООО "Тёпленькая пошла". Ресторан "Чум" на 7 этаже Экспофорума. Trio of caviar, пожалуйста. И даже не всухомятку. В принципе, для такого события, цены норм.





Комментаторы иронизируют, что при стоимости участия в ПМЭФ от 720к за абонемент цены в "Чуме" просто смешные, отмечают, что в Нарьян-Маре или Салехарде северное карпаччо на ледяной глыбе - обыденность, и сравнивают цену бутылки виски из меню с ценой в "Глобусе Гурмэ".