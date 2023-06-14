Руслан Кухарук выступит на ПМЭФ по теме развития городов

Глава Тюмени 15 июня выступит на Петербургском международном экономическом форуме в треке "Мировая экономика в эпоху глобального перелома" по теме "Вложения в города – чем измеряется эффективность?"

Процесс урбанизации является одним из наиболее значимых для мирового развития. Правительствами многих стран реализуются программы развития городов, связанные с развитием и обновлением инфраструктуры, ее интеллектуализацией, с приобретением новых функций городами и трансформацией их экономик, с повышением качества жизни (в том числе с решением проблем жилищной обеспеченности и др.). Города создают возможности для инвестиций и инновационного развития секторов экономики, разнообразия культурного потребления и образования, доступа к медицинским услугам для граждан, но при этом являются наиболее существенными источниками загрязнения, местами социальной сегрегации, причинами демографического кризиса.

Участникам дискуссии предстоит ответить на вопросы о том, на что необходимо акцентировать внимание (экономическая эффективность, социальное развитие, экологическая устойчивость), могут ли крупные города быть привлекательными для семей с детьми, каковы современные требования к развитию инфраструктуры.

Модератором площадки выступит аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова. В числе выступающих, помимо Кухарука, заявлены научный руководитель программы "Приоритет-2030"; директор института общественных стратегий, Московская школа управления СКОЛКОВО Андрей Волков, председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов, главный управляющий партнер по городскому развитию, ВЭБ.РФ Ирина Макиева, глава Якутии Айсен Николаев и другие лица.

Для интересующихся темой организована трансляция, начало в 15:00 (мск).

Петербургский международный экономический форум проходит с 14-17 июня, в нем участвуют более 17 000 человек из 130 стран и территорий. Форум является инструментом коммуникации между обществом и властью, определяющим темп и глубину происходящих в стране преобразований с учетом целей национального развития в условиях глобальных геополитических изменений. На форуме прорабатываются механизмы стратегического развития государства во взаимодействии со всеми институтами развития, регионами страны, НКО, общественными объединениями, СМИ и молодежными организациями.