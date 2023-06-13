Аэропорт Рощино примет участие в ярмарке вакансий

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет 23 июня с 11 до 14 часов. На площадках ярмарки будут присутствовать ключевые предприятия и организации Тюменской области.

В числе работодателей, готовых предоставить свои вакансии, - аэропорт международного класса Тюмень Рощино, где работает более тысячи рабочих и служащих различных специальностей.

Претенденты на трудоустройство в компанию могут рассчитывать на стажировку и сотрудничество на постоянной основе; премии и бонусы; материальную помощь; дополнительный оплачиваемый отпуск; бонусную программу "Мили" и многое другое.

Мероприятия ярмарки пройдут во всех отделениях кадрового центра "Работа России" Тюменской области. Кроме этого, будут работать дополнительные площадки в Тюмени и Тобольске: Тюменский Технопарк, Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" и ТРК "РИО" (Тобольск). Подробности узнавайте по телефонам горячей линии +7 (3452) 273-322 (доб.313), +7 991 896 0511.