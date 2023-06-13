Тюменская область заняла 25 место в рейтинге регионов по доступности приобретения жилья

Чтобы купить типовую 2-комнатную квартиру в 60 кв. м среднестатистической семье с одним ребёнком в Тюменской области придется копить как минимум 5,5 года (АППГ - 5,1 года), это 25 результат среди 84 регионов РФ, сообщает РИА Новости.

Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с тем, что цены на недвижимость растут быстрее, чем зарплаты. В самом выигрышном положении находятся жители Ненецкого автономного округа и Магаданской области — чтобы улучшить жилищные условия, им необходимо затянуть пояса на 2,6 года, а семьям из Севастополя понадобится более 14 лет.

Согласно исследованию, ситуация с доступностью жилья для многих российских семей заметно осложнилась за последние три года. Значительный рост цен на жилье в 2020-2021 годах, который подстегнула программа льготной ипотеки, и сокращение реальных доходов населения обострили проблему приобретения жилья. К тому же не все российские семьи в силу различных причин могут использовать возможности банковских программ для решения жилищного вопроса и вынуждены копить на квартиру, подчеркивают аналитики.