Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% головых

Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 21 июля 2023 г.



В пресс-службе ЦБ РФ отмечают, что текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса.

Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.

"Мы будем принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления допускаем возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях Совета директоров для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - следует из заявления ЦБ РФ.

По прогнозу ЦБ РФ годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.