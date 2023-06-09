Тюменские предприниматели могут попасть в число лучших экспортеров РФ

До 30 июня крупный бизнес, компании МСП, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие в конкурсе на звание лучшего экспортера России. Определение победителей и призеров конкурса пройдет в два этапа: с августа по сентябрь - окружной; с сентября по октябрь - федеральный. Победителей наградят на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

Премия "Экспортер года" учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", которые были разработаны во исполнение указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Заполнить анкету можно на сайте.

В прошлом году ООО "Заводоуковский маслозавод" занял 1 место в УрФО в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса" в категории "Малое и среднее предпринимательство". Предприятие ведет активную экспортную деятельность на протяжении многих лет и занимает лидирующие позиции на рынке в своем сегменте.

В номинации "Ответственный экспортер (ESG) в категории "Малое и среднее предпринимательство" 3 место в УрФО занял тюменский индивидуальный предприниматель Марсель Кадыров. Ему же присуждено 3 место в номинации "Лучший молодой предприниматель - экспортер".

Еще одно 3 место у компании "Евразия Импекс" в номинации "Трейдер года" в категории "Малое и среднее предпринимательство". На региональном этапе компания заняла 1 место и признание на уровне федерального округа - большая победа.