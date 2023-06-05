В Тюмени сносят школу на улице Красных Зорь

В Тюмени сносят здание коррекционной школы № 2 на улице Красных Зорь, в которой обучалось около 400 детей с ОВЗ, на освободившемся месте возведут новую школу на 1 100 мест.

Четырехэтажное здание было построено в 1939 году, его неоднократно ремонтировали, но сейчас оно в аварийном состоянии. Снос должны выполнить до 10 октября. После этого на участке построят новую школу, по плану в ней будут кабинеты социально-бытовой адаптации, робототехники, классы тьюторского сопровождения, лифты для тех, кто передвигаются на колясках.