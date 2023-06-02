"Движение первых" запустит проект по трудоустройству детей

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" запустит проект по профориентации и трудоустройству несовершеннолетних совместно с комитетом Госдумы по молодежной политике, заявил председатель правления движения Григорий Гуров.

Проект будет включать в себя создание базы данных с информацией о вакансиях, работу с вузами по профориентации детей и обеспечение трудовых прав детей. "Мы планируем осенью до конца программу доработать, чтобы на следующий год уже запустить полномасштабно", - добавил Гуров.