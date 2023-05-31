Специалисты по охране труда на тренинге изучили игротехники

Более ста руководителей и специалистов предприятий и общественных организаций приняли участие в семинаре-практикуме, который прошел в Тюмени. Организовали его департамент труда и занятости населения Тюменской области совместно с ООО "Сигур эксперт".

Главной темой мероприятия была оценка профессиональных рисков на предприятии и игровые техники в культуре безопасности и охране труда. В проведении практикума приняла участие опытный специалист-практик Марина Шобохонова из Москвы. Участники получили исчерпывающие ответы по актуальным вопросам охраны труда и полезные рекомендации.

Семинар-практикум познакомил участников с новыми технологиями и методами обучения в охране труда в игровом формате. Заместитель директора УЦ "Сигур Эксперт" Ирина Саулова провела командную игру "Герои в касках", где участники смогли освоить новые методы охраны труда. По результатам игры победителям вручили подарочные сертификаты на обучение по охране труда. Мероприятие получилось интересным и полезным для всех участников.