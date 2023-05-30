"Ростелеком" подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена.

За ходом экзаменов в Тюменской области наблюдают 1 656 видеокамер в 828 аудиториях. Онлайн-трансляция ведется из 53 объектов, включая два региональных центра обработки информации.

Все цифровые устройства, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, обеспечивают необходимый угол обзора. Все данные будут храниться в центре обработки данных “Ростелекома” до 1 марта 2024 года.

Также выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов поможет технология анализа поведения с использованием нейросети. При обнаружении подозрительной активности на экзамене она подаст сигнал, и система автоматически отметит "подозрение на нарушение". Запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение модератора.