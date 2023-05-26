Минобрнауки России ищет идеи по разработке научных приборов

Минобрнауки России объявляет сбор предложений по разработке научных приборов, сбор предложений проходит в рамках федерального проекта "Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований" в период с 24 мая по 6 июня.

Заполнить анкету с предложениями можно на сайте. Предложения пройдут экспертное обсуждение в июне и могут быть поддержаны в рамках федпроекта, начиная с этого года.

Прибор должен соответствовать следующим требованиям:

— инновационность (отсутствие отечественных аналогов или значительный рост характеристик по сравнению с отечественными аналогами);

— срок разработки — не более 3 лет;

— стадия на момент завершения разработки — присвоение прибору литеры "О1" с наличием полного перечня документации для передачи в серийное производство, а также прохождение процедуры приемочных испытаний.

По интересующим вопросам можно обращаться в Минобрнауки России по адресу электронной почты pribor@minobrnauki.gov.ru.