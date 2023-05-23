В Тюмени пройдет семинар-практикум по охране труда

Впервые в Тюмени 26 мая с 10:00 до 16:30 состоится семинар-практикум для руководителей и специалистов по охране труда по теме: "Оценка профессиональных рисков на предприятии. Игровые техники в культуре безопасности и охране труда".

Организаторы мероприятия — департамент труда и занятости населения Тюменской области, учебный центр и компания "Сигур эксперт".

В первой части мероприятия пройдет практикум по оценке профессиональных рисков на предприятии, на котором участникам расскажут о пошаговом алгоритме проведения оценки профессиональных рисков, особенностях проведения медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, а также о новых требованиях к нормам выдачи СИЗ по единым типовым нормам.

Вторая часть семинара будет посвящена новым технологиям обучения по охране труда в игровой форме. Участники мероприятия смогут принять участие в командной игре по культуре безопасности и охране труда "Герои в касках". По итогам игры пройдет торжественное награждение победителей призами.

Семинар-практикум пройдет по адресу: г. Тюмень, ул. Советская 61, зал совещаний, 2 этаж. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте. Уточняющие вопросы организаторам можно задать по телефону +79323281735.