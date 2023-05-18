В Тюменской области с начала 2023 года введено более 716 тысяч "квадратов" жилья

По данным Госстата, на 1 мая 2023 года в Тюменской области введено 716,24 тыс. кв. метров жилья. Это на четверть превышает объёмы ввода за аналогичный период прошлого года. Темпы ввода в секторе многоквартирного домостроения и частного жилья равные — по 358 тыс. кв. метров, сообщает ГУС ТО.

"Лидером по вводу многоквартирников в регионе традиционно является Тюмень. В областной столице с начала года застройщики ввели более 305 тыс. кв. метров жилья. В секторе ИЖС лидерство удерживает Тюменский район. Жители района построили и оформили необходимые документы на дома общей площадью более 180 тыс. кв. метров", - прокомментировал данные начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

За прошлый год в Тюменской области было введено 2 245,41 тыс. кв. метров жилья - это рекордный показатель для региона, а по вводу жилья на 1 жителя область вошла в тройку регионов-лидеров.

В целом в Российской Федерации на 1 мая 2023 года введено 36,1 млн кв. метров жилья: 14,9 млн - в многоквартирных домах и 21,2 млн - ИЖС.